"Abbassa il volume della musica": lancia oggetti dal balcone contro i poliziotti, arrestato

E’ successo in via Trappetaro, al Capo, non lontano dal tribunale. A finire in manette è stato un 35enne, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, resistenza, violenze e minacce a pubblico ufficiale

I poliziotti erano appena scesi da casa sua, dopo averlo redarguito e invitato ad abbassare il volume della musica e della voce, quando ha iniziato a lanciargli oggetti dal balcone, litigando nel frattempo con la compagna. E non appena gli agenti sono tornati nell’appartamento, è scoppiato il parapiglia. E’ successo sabato notte in via Trappetaro, al Capo, non lontano dal tribunale. A finire in manette è stato un 35enne, B.P., con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, resistenza, violenze e minacce a pubblico ufficiale.

A chiamare la polizia sono stati alcuni vicini, infastiditi dalla musica e dagli schiamazzi che provenivano da quell’abitazione. In un primo momento, dopo l’arrivo degli agenti delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, il 35enne sembrava aver compreso le ragioni delle lamentele del vicinato. Poi avrebbe avuto un "ripensamento", scagliandosi contro la compagna e il personale in divisa, noncurante della presenza del figlio di 14 anni.

Una volta immobilizzato e ammanettato il 35enne è stato portato negli uffici della Questura. Durante il giudizio per direttissima di martedì, dopo la convalida dell’arresto, il giudice per le indagini preliminari ha disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di firma. Denunciata anche la giovane donna - la 22enne R.P. - per resistenza, oltraggio e violenza. Anche lei infatti, nel tentativo di opporsi all’arresto, avrebbe aggredito gli agenti colpendone uno al volto con un pugno.