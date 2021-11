Motoscafo carico di sigarette di contrabbando in rotta verso la Sicilia, un arresto

In viaggio verso la Sicilia con una tonnellata e mezza di sigarette. I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno arrestato Bartolomeo Bertuglia, 53enne di Campobello di Mazala, fermato a bordo di un’imbarcazione al largo delle coste di Marsala con decine e decine di scatole di Pine Blue e Royals che, dalle ultima risultanze investigative, vengono importate dal Nord Africa.

Il motoscafo è stato intercettato lo scorso 9 novembre dai militari dei reparti operativi aeronavali di Palermo e Cagliari. "Durante un servizio di perlustrazione - si legge in una nota - sul territorio notavano la presenza di un'imbarcazione in un giorno caratterizzato da condizioni meteorologiche sfavorevoli alla navigazione".

Con ogni probabilità la destinazione finale era proprio il capoluogo siciliano. "Sono stati attivati e schierati nell’area i reparti aeronavali che - proseguono dal Comando - poche ore più tardi hanno individuato la stessa imbarcazione, nonostante il mare mosso, mentre si dirigeva a forte velocità verso la costa con una rotta compatibile con quella segnalata dagli specialisti del Gico".

L’imbarcazione è stata bloccata e sequestrata insieme a una tonnellata e mezza di tabacchi lavorati esteri destinati al mercato siciliano. Merce che, secondo le stime degli investigatori, avrebbe potuto fruttare sino a 150 mila euro. "L’uomo tratto in arresto è a disposizione della Procura di Marsala, competente per territorio in considerazione dell’area in cui si sono svolte le operazioni di servizio", conclude la nota.