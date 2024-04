Il paradosso di Mimmo Russo: così elogiava Falcone mentre prometteva il posto all'amante del boss

Ogni occasione sarebbe stata buona per barattare posti di lavoro in cambio di voti, specialmente alla vigilia delle ultime elezioni comunali nel 2022. Mimmo Russo, che è stato arrestato martedì, avrebbe pescato ovunque, anche tra i dipendenti di una serie di supermercati a marchio Conad. E proprio in uno dei negozi avrebbe dovuto essere assunta l'amante del boss di Brancaccio Stefano Marino, che in quella fase si trovava in carcere e che però comunicava attraverso delle mail non solo con la donna, ma anche con un intermediario. Nell'inchiesta dei carabinieri, coordinata dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dal sostituto Andrea Fusco, tra le tante intercettazioni ce n'è una decisamente paradossale, in cui l'ex esponente di Fratelli d'Italia mentre avverte il mediatore che si sarebbe attivato per trovare un posto alla signora vicina al mafioso, avrebbe contestualmente commentato la grandezza della figura del giudice Giovanni Falcone. Oggi Russo si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip.

"L'ipocrisia istituzionale di Mimmo Russo"

"Io credo che Giovanni Falcone sia un uomo di esempio per la nostra città", affermava Russo il 23 maggio del 2022, ovvero il giorno del trentesimo anniversario della strage di Capaci, mentre il suo interlocutore si lamentava che "a Palermo oggi c'è troppa confusione, tutta questa polizia...". Le parole del politico, secondo gli investigatori, sarebbero state soltanto di facciata: "Gli interlocutori commentavano la commemorazioni della strage di Capaci - si legge nell'ordinanza di custodia cautelare del gip Walter Turturici - e il tono assunto in proposito dall'uomo era di critica, mentre quello di Mimmo Russo era ipocritamente istituzionale. Appariva infatti inopportuno ed anzi irridente l'elogio che Russo faceva delle vittime di Capaci nella stessa telefonata in cui si interessava di procurare un posto di lavoro all'amante di un mafioso".

Il trentennale della strage di Capaci e la chiamata all'emissario del boss

L'ex consigliere comunale, che in quel periodo era in corsa per farsi rieleggere proprio a Palazzo delle Aquile - cosa che, nonostante la caccia all'ultimo voto, non gli era riuscita - quel giorno aveva informato il mediatore tra il boss e la sua amante: "L'ho rintracciata già", diceva Russo riferendosi alla donna e alla sua ipotetica assunzione in un supermercato, e l'altro replicava: "C'è una confusione a Palermo, che è..." e il politico spiegava: "Io ritengo sia doveroso oggi ricordare la memoria di un grande uomo". L'intermediario allora domandava: "Ah e chi è questo grande uomo?" e il politico affermava: "Ma io credo che Giovanni Falcone sia un uomo di esempio per la nostra città", ma l'altro insisteva: "Ma c'è troppa confusione, ma poi ma perché tutta questa polizia tutto non lo so ma come mai..." e Russo chiudeva: "Ce ne dovrebbe essere di più è la giornata di ricordare 30 anni fa un fatto gravissimo che si è verificato... Che veramente resterà scolpito nella mente di tutti i palermitani".

"Diamo appoggio a Mimmo Russo, è una mente..."

Le assunzioni nei negozi a marchio Conad, gestiti dal gruppo La Piana, sarebbero state al centro di un patto tra Russo e un dipendente del ministero dell'Istruzione (fino al maggio 2022) e di un imprenditore che avrebbe operato proprio nell'ambito dell'azienda, pianificando l'apertura di nuovi punti vendita a Palermo, in particolare a Brancaccio. Quest'ultimo, il 29 marzo del 2022, avrebbe contattato l'amministratore del gruppo dicendogli esplicitamente: "Diamo appoggio a Mimmo Russo, che è una mente, avi che fa politica...".

Il patto e il posto di sottogoverno: "I voti a Russo se vi dà il pane"

In base alla presunta trattativa tra i tre, Russo avrebbe incassato posti di lavoro e dunque voti, mentre l'imprenditore avrebbe potuto ottenere un posto di sottogoverno per il dipendente del ministero. Cosa che poi, per via della mancata elezione del politico, sarebbe andata a monte. I contorni del patto sarebbero stati illustrati lo stesso 29 marzo di due anni fa: "Tra qualche settimana 30 curriculum, non più di 30? Il 90% senza parlare per telefono ovviamente, mai parlare al telefono di curriculum perché lui è intercettato.... Tu mi devi dire le zone dove hai più affluenza di pubblico perché io in base a quelli... Io quando prendo uno gli dico: 'Quindici voti li dovete mettere Russo, Russo, perché sangue mio se ti dà il pane...'. Per quantificare i numeri di voti io metterò una donna... ma per telefono per favore senza parlare... è voto di scambio!", diceva l'imprenditore al politico.

"L'unica cosa che chiedo è fargli fare politica..."

Ma ecco la sua richiesta: "Perché io ho Mimmo Russo, l'unica cosa che chiedo è fare politica con F..., che lavora al ministero della Pubblica istruzione, fargli fare politica, dargli un po' di visibilità" e Russo rispondeva: "Tu stai tranquillo". E l'altro rincarava: "Noi dobbiamo cercare a Mimmo Russo di farlo piazzare tra i primi 3 a Palermo, dopo di che lui avrà il potere decisionale di dire al partito 'voglio il sottogoverno'" e Russo: "Bravo, bravo!".

"Le inviti 100 persone al matrimonio? Mi dai 50 voti a sezione..."

Che l'esponente di Fratelli d'Italia (subito sospeso dal partito) avrebbe fatto affidamento sui posti di lavoro nei supermercati per ottenere voti lo dimostrerebbero altre intercettazioni. In una Russo rispondeva ad un uomo che gli avrebbe chiesto un posto per suo figlio, in procinto anche di sposarsi: "A marzo - diceva l'ex consigliere comunale - ho qualche posto alla Conad, può essere che lo mettono alla cassa...". E poi: "Le devi invitare 100 persone a questo matrimonio? Cinquanta a sezione me li vuoi dare e mi dai i voti?". Senza esitare a minacciare anche il licenziamento nel caso in cui gli accordi non sarebbero stati rispettati: "Chi è che sgarra è fuori, non la perdono a nessuno!".