La vita e la cattura di Messina Denaro diventeranno anche una miniserie per la tv

Dopo il film anche una miniserie in due puntate sul percorso criminale e la cattura di Matteo Messina Denaro. La storia dell'ultimo degli stragisti stimola registi e produttori cinematografici, anche se su gran parte degli aspetti giudiziari - in particolare quelli legati alla latitanza trentennale del mafioso - restano tantissimi interrogativi da sciogliere. A produrre la miniserie è Pietro Valsecchi con la sua nuova società, la Italent. Già al lavoro il regista Pasquale Scimeca.

"La sceneggiatura - ha annunciato Valsecchi all'Ansa - è già in fase molto avanzata e così il lavoro di casting. Abbiamo già individuato il protagonista, ma lo annuncerò quando avrà firmato il contratto. Siamo pronti a girare in estate per portare sugli schermi la miniserie a inizio 2024". Il produttore ha aggiunto che "non si tratterà di un instant movie perché l'arresto di Messina Denaro ha soltanto accelerato lo sviluppo di un progetto su cui ragionavo da tempo e mi ha fatto trovare la chiave giusta per raccontare la parabola criminale del boss e le indagini dei carabinieri del Ros che hanno portato al suo clamoroso arresto". Indagini tuttavia ancora in pieno corso e di cui, a due mesi dalla cattura, è emersa solo una minuscola parte.

Qualche settimana fa la Bamboo Production aveva invece annunciato di aver acquistato i diritti del libro "U Siccu" del giornalista Lirio Abbate per realizzare un film per il grande schermo. La società di Marco Belardi aveva parlato di "una produzione importante" e di una "regia affidata ad un importante regista italiano".