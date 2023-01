VIDEO | Messina Denaro, una vita da uomo qualunque a Campobello: "Il suo covo a pochi metri dalla parrocchia"

Silenzio e incredulità dei cittadini del centro del Mazarese. C'è chi evita le telecamere, chi dice di non averlo mai incontrato e chi di non averne mai sentito parlare. Ma c'è anche chi esulta: "Per noi è una gioia che l'abbiano catturato". Il sindaco Giuseppe Castiglione: "Nessuno pensi che la nostra sia una città collusa"