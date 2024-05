Anziana uccisa a Borgetto, arrestato il figlio: sequestrato un martello sporco di sangue

In carcere il figlio dell'anziana uccisa dentro la sua villetta a Borgetto. I carabinieri hanno arrestato ieri Maurizio Amoroso, 59 anni, accusato di aver ucciso la madre novantenne, Maria Benfante, utilizzando un martello. Durante i rilievi è stato sequestrato un attrezzo sporco di sangue, su cui sono in corso accertamenti, che sarebbe quello utilizzato dall'uomo per colpire più volte la donna alla testa.

A lanciare l'allarme sarebbe stata la sorella dell'indagato che abita vicino alla villetta che i due condividevano. Sentendo le urla dell'anziana madre, la figlia li avrebbe raggiunti lì dove poi è stato trovato il cadavere. I militari della Compagnia di Partinico avrebbero trovato Amoroso vicino all'abitazione, quasi come se fosse in attesa dell'arrivo delle pattuglie che lo hanno subito bloccato e portato in caserma per ascoltarlo.

In poche ore sono stati terminati i rilievi all'interno dell'abitazione che si trova lungo la provinciale 1, tra Borgetto e Partinico, e dopo l'ispezione cadaverica la salma è stata trasferita in camera mortuaria in attesa di disposizioni da parte della Procura che ha poi disposto l'autopsia. Ancora sconosciute le ragioni del gesto che avrebbero portato il 59enne, già in cura presso un centro di salute mentale, a colpire l'anziana madre.