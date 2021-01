"Scambiava in rete foto pornografiche di bambini", arrestato tenente colonnello della Finanza

Avrebbe scambiato foto e video pedopornografici in rete e per questo un tenente colonnello della Guardia di finanza è stato arrestato dalla polizia postale su disposizione della Procura di Palermo. L'indagato, in passato in servizio ad Ancona ed ora a Cagliari e che non ha nessun legame con il comando provinciale di Palermo, avrebbe scambiato con altre persone immagini pornogafiche di bambini e adolescenti.

Ed è proprio durante uno di questi scambi in rete che è incappato negli investigatori coordinati dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi. Il militare è stato quindi identificato e, dopo una perquisizione, gli inquirenti hanno scoperto che avrebbe conservato tanto altro materiale pedopornografico, tale che la detenzione di questi file gli viene contestata con l'aggravante dell'ingente quantità. Gli atti adesso sono stati trasmessi per competenza territoriale da Palermo, che ha coordinato le indagini finora, alla Procura di Cagliari.