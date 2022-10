Il cane Ron punta l'abitazione di una coppia, trovati 3,5 chili di hashish: arrestati marito e moglie

In casa avevano 3,5 chili di hashish e oltre 6 mila euro in contanti nascosti sotto il materasso della loro camera da letto. I carabinieri hanno arrestato a Ballarò una coppia di giovani - marito e moglie di 30 e 27 anni - per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A fiutare il grosso quantitativo è stato il cane antidroga Ron, in servizio presso il Nucleo carabinieri cinofili di Palermo.

Negli ultimi giorni i militari delle stazioni di Piazza Marina e Isola delle Femmine avevano intensificato i controlli all'Albergheria e nel quartiere del mercato storico di Ballarò. Durante l'attività il cane Ron ha puntato l'abitazione dei due coniugi e così i carabinieri hanno eseguito una perquisizione che ha portato al ritrovamento di 36 panetti di hashish ancora imballati.

Al termine dell'operazione marito e moglie sono stati ammanettati e portati al Pagliarelli. Il giudice per le indagini preliminari, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica, ha convalidato l'arresto disponendo per entrambi la custodia cautelare in carcere dove resteranno, salvo nuove disposizioni, sino a quando non verrà celebrato il processo.