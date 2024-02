"Violenze e soprusi sulla compagna", arrestato 53enne: aveva una pistola senza matricola

Ha trovato la forza e il coraggio di denunciarlo nel disperato tentativo di mettere fine agli episodi di "violenza e vessazione" subiti. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 53 anni, originario di Caltanissetta, per maltrattamenti in famiglia e detenzione di arma clandestina. All'atto della notifica del divieto di allontanamento, infatti, i militari della stazione Palermo Centro hanno trovato in casa sua una pistola con matricola abrasa con relative munizioni.

Il racconto fatto dalla donna ha permesso agli investigatori di intervenire tempestivamente, in virtù delle procedure previste dal "Codice rosso", e di "acquisire di elementi utili - spiegano in una nota dal Comando provinciale - per la ricostruzione di svariati episodi di violenza e vessazione che il 53enne avrebbe posto in essere nei confronti della donna". Alla luce della denuncia e del ritrovamento dell'arma clandestina, il 53enne è stato arrestato e portato in carcere al Pagliarelli. Il provvedimento è stato convalidato dal gip.