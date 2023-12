Insegue la compagna fino a un convegno contro la violenza sulle donne e tenta di picchiarla: arrestato

L'ha inseguita da casa sino al teatro comunale, dov'era in corso proprio una manifestazione contro la violenza di genere, e ha provato ad aggredirla, minacciandola di morte, anche davanti ai carabinieri. E' successo a Vicari dove i militari dell'Arma hanno arrestato un uomo di 47 anni per maltrattamenti nei confronti della propria compagna. L'ultimo episodio di vessazione avrebbe scoperchiato il vaso facendo emergere, come ricostruito dagli investigatori, anni di soprusi e violenze.

Dopo l'ennesima furiosa lite tra le mura domestiche, la donna si sarebbe trovata costretta a lasciare l'appartamento che condividevano. Durante la fuga la donna avrebbe deciso di dirigersi verso la "Sala delle libertà" del teatro comunale chiedendo aiuto ai carabinieri presenti alla manifestazione. I militari "provvedevano nell'immediatezza - spiegano dal Comando provinciale - a contattare il presidio di assistenza sanitaria per le prime cure e a bloccare il compagno che non cessava di minacciare di morte e tentare di aggredire la donna".

Come previsto dalla normativa i carabinieri hanno attivato le procedure del cosiddetto "codice rosso" contro la violenza di genere, informando subito l'autorità giudiziaria che ha poi coordinato le indagini. Al termine di un'audizione più approfondita della vittima, spiegano ancora dal Comando provinciale, sono emersi anni di soprusi e violenze tali da rendere necessario l'arresto del 47enne con l'accusa di "maltrattamenti in famiglia" per mettere fine all'incubo della compagna.