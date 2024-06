Colpi di zappa contro il vicino dopo una lite, arrestato 27enne per tentato omicidio

Lo avrebbe colpito alla testa e alle braccia con una zappa per un "mancato saluto". I carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 27 anni, E. P., accusato di tentato omicidio per una violenta aggressione avvenuta pochi mesi fa in via Umberto Maddalena, alla Conigliera, nei confronti di un vicino, un uomo di 57 anni poi ricoverato all'Ingrassia e sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

L'episodio risale a un pomeriggio d'inizio aprile. Il giovane, secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo operativo della Compagnia di piazza Verdi, aveva avuto un'accesa discussione con il 57enne, poi aggredito alle spalle e preso a colpi di zappa sulla testa e sul resto del corpo. Una violenza che ha reso necessario il trasporto d'urgenza al pronto soccorso.

Dopo il ricovero in ospedale gli investigatori hanno avviato le indagini, sotto il coordinamento della Procura, risalendo all'identità del 27enne ora portato in carcere al Pagliarelli su decisione del giudice per le indagini preliminari che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del giovane ad oggi incensurato.