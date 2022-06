Da Altofonte a Palermo per andare a lavorare in officina, catturato un meccanico latitante

Da quattro mesi, in virtù di un cumulo di condanne con una pena complessiva pari a 12 anni e 8 mesi, era considerato un latitante. Ciononostante ogni giorno, stando attento a non farsi vedere, partiva da Altofonte per raggiungere l’officina meccanica dove lavorava a Palermo. Questa mattina però gli investigatori del commissariato Brancaccio, che erano da tempo sulle tracce di Giuseppe Di Maria, lo hanno intercettato sulla strada provinciale 5. Quando il 48enne è stato bloccato “non ha opposto resistenza - si legge in una nota - e si è fatto ammanettare”.

Di Maria è finito sotto inchiesta diverse volte con le accuse di associazione a delinquere finalizzata all’estorsione, riciclaggio e ricettazione. Tra queste quelle culminata, nel 2017, con il blitz dell'operazione Dirty cars che ha portato a sette arresti. A inizio dello scorso febbraio era riuscito a sottrarsi "alla custodia - spiegano dalla questura - evadendo dagli arresti domiciliari da Ficarazzi e, rendendosi irreperibile, ha fatto perdere le proprie tracce con la collaborazione dei familiari e di altri soggetti a lui vicini per i quali in atto sono ancora in svolgimento ulteriori accertamenti”.

Da quel momento gli agenti di polizia, sotto il coronamento del sostituto procuratore Giorgia Spiri, hanno avviato un’attività investigativa per risalire al covo in cui si nascondeva il 48enne palermitano. Grazie a pedinamenti e appostamenti notturni è stato possibile individuare l’ultima abitazione utilizzata da Di Maria, ora rinchiuso al Pagliarelli, “da dove partiva ogni mattina - si legge ancora nella nota - per raggiungere il capoluogo dove continuava a svolgere regolarmente l’attività di meccanico”.