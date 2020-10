Scappa mentre lo portano dal carcere a casa per scontare i domiciliari, catturato 38enne

E' riuscito a liberarsi dalla presa degli agenti della polizia penitenziaria che lo stavano accompagnando a casa, ma la sua latitanza è durata meno di 48 ore. Gli agenti del Nucleo investigativo centrale (Nic) della Sicilia hanno arrestato Cristian Pizzuto, 38 anni, evaso due giorni fa e catturato ieri sera.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo si trovava in carcere in virtù di un provvedimento con il quale il gip del tribunale di Palermo aveva disposto per lui una misura cautelare per il reato di tentata rapina. Pizzuto nelle scorse settimane aveva presentato un’istanza e ottenuto i domiciliari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Durante la "traduzione", Pizzuto sarebbe riuscito a strattonare gli agenti penitenziari ed a scappare, facendo perdere le proprie tracce non lontano da casa sua. Tra servizi di controllo e appostamenti però gli investigatori del Nic, coordinati dalla Procura, sono riusciti a individuare il 38enne. Massimo riserbo da parte degli inquirenti sulla localizzazione del nascondiglio. Sono in corso le indagini per chiarire cosa abbia fatto durante la latitanza e chi l'abbia favorita. Al termine delle formalità di rito, Pizzuto è stato accompagnato nuovamente in una cella del carcere Pagliarelli.