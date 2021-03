"Ha messo a segno tre colpi in appartamento": ladro acrobata incastrato da impronte e telecamere

In arresto un 25enne palermitano accusato di due furti, in via Sciuti e in via Delle Alpi, e di una rapina in via Sampolo. Per entrare nelle case ha sfruttato portefinestre e ponteggi e alla fine è sempre riuscito a scappare ma il suo passaggio ha lasciato tracce

E' accusato di aver messo a segno due furti e una rapina in appartamento. Per questo un 25enne palermitano è finito in arresto. Ad incastrarlo le immagini dei sistemi di videosorveglianza degli edifici dove si sarebbe introdotto e le impronte lasciate nelle case. Il giovane è stato raggiunto dalla polizia nel suo domicilio, dove gli è stato notificato il provvedimento restrittivo in carcere.

Il primo colpo risale al 28 dicembre scorso. Il 25enne, dopo essersi intrufolato in un'abitazione di via Sampolo sfruttando un ponteggio, avrebbe minacciato la proprietaria, un'ultraottantenne, che lo aveva sorpreso a frugare nei cassetti di una stanza. Dopo averla afferrata per il foulard che indossava, le ha intimato di non gridare e di consegnargli il denaro. A quel punto si sarebbe impadronito di alcuni oggetti preziosi. Poi la fuga.

Il secondo colpo risale invece al 4 gennaio scorso ed è avvenuto in un appartamento in via Sciuti. In questo caso il ladro ha fatto razzia di monili e preziosi mentre l'unico componente del nucleo familiare in quel momento in casa era impegnato in una teleconferenza. La sua presenza, certamente notata dal ladro, non ne ha limitato l'azione criminale. Infine, il 17 gennaio l'ultimo colpo: si è intrufolato da una portafinestra della cucina in un appartamento in via delle Alpi abitato da una coppia, marito e moglie, di ultraottantenni non autonomi nella deambulazione. Ha rubato oro e ottomila euro in contanti e, per riuscire a scappare avrebbe anche spinto il marito, in sedia a rotelle.