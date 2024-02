Una residente li aveva visti mentre armeggiavano su una Vespa parcheggiata in via Alessandro La Marmora e così ha chiamato il 112 permettendo agli agenti di bloccare due ragazzini e recuperare il mezzo. La polizia ha arrestato la scorsa notte due minorenni, di 14 e 15 anni, fermati in via Edmondo de Amicis e portati al Malaspina con l’accusa di furto aggravato.

La segnalazione della residente è arrivata di notte. Dopo la nota radio diramata dalla centrale operativa sono intervenute alcune pattuglie dei commissariati San Lorenzo, Zisa e Libertà. I poliziotti sono riusciti a rintracciare i due giovani che, durante la fuga, si sono schiantati contro un furgone parcheggiato.

Nonostante il violento impatto i due hanno provato nuovamente a fuggire prima di essere bloccati dagli investigatori che gli hanno sequestrato diversi arnesi da scasso. Il proprietario della Vespa rubata, contattato dai poliziotti, è stato costretto a scendere di notte da casa per avere riconsegnato il mezzo rubato e per formalizzare la denuncia.

Le indagini proseguono per individuare un terzo giovane, che guidava un'altra Vespa poi risultata rubata poco prima in via Sampolo. Gli investigatori hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver inquadrato il percorso fatto dal fuggitivo.