VIDEO | Sfugge due volte ai carabinieri ma viene preso dopo un inseguimento e arrestato tra le urla dei familiari

E' successo a Corleone dove un ragazzo di 26 anni è finito in manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Sarebbe fuggito a un posto di controllo perché sprovvisto di patente e avrebbe cercato di raggiungere la propria abitazione per non farsi catturare dai militari dell'Arma