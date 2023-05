Il folle inseguimento di un'auto rubata in viale Regione, arrestato anche un 24enne

Sentendosi alle strette anche lui, come il complice, ha abbandonato in viale Regione l'auto rubata sulla quale era stato fermato per tentare la fuga a piedi ma alla fine è stato catturato. La polizia ha arrestato un ragazzo di 24 anni per resistenza a pubblico ufficiale e lo ha denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. C'era anche lui, secondo quanto ricostruito, a bordo della Renault Megane che tre sere fa è stata fermata nella carreggiata in direzione Catania, all'altezza di via Evangelista di Blasi, al termine di un inseguimento a folle velocità.

Il doppio arresto è frutto di una breve attività d'indagine avviata quello stesso pomeriggio, quando era stata segnalata quella Renault Megane con a bordo due uomini sospettati di essere gli autori di alcuni furti nella zona del Trapanese. Ipotizzando che i due sarebbero tornati a Palermo nel giro di qualche ora, la polizia ha organizzato una serie di posti di controllo per intercettare l'auto e bloccarla una volta entrata in città. E così è andata. Non appena gli agenti hanno visto l'auto si sono lanciati in un lungo inseguimento che ha premiato gli agenti.

A un certo punto i due a bordo della Renault Megane, arrivati all'altezza di via Evangelista di Blasi, hanno deciso di lasciare l'auto sulla circonvallazione, al centro della carreggiata, e tentare un'ultima e disperata fuga a piedi. Le pattuglie dell'Upg, del commissariato Porta Nuova e della squadra mobile sono però riuscite a circondare i due sospettati e a bloccarli. Gli arresti effettuati in flagranza, dunque, sono due e non uno. Entrambi gli indagati sono stati portati negli uffici di polizia per chiarire se fossero davvero gli autori di alcuni furti, consumati e tentati, fuori provincia.