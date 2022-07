Bloccato grazie alle segnalazioni dei cittadini mentre scatena due incendi, finisce ai domiciliari

Dopo aver dato fuoco a dei fogli di carta li avrebbe lanciati in mezzo agli arbusti del lungomare Cristoforo Colombo, a Termini Imerese, provocando due incendi. E' stato bloccato in tempo dai carabinieri, prima di scatenarne un terzo, grazie all'aiuto fondamentale dei cittadini che, passando da lì, hanno subito lanciato l'allarme. Per Vincenzo Ferrara, 40 anni, di Cerda, sono così scattate le manette.

L'uomo è stato bloccato domenica mattina (ma la notizia è stata diffusa solo oggi) dai militari della sezione radiomobile del Reparto territoriale di Termini Imerese con l'accusa di aver tentato di provocare dolosamente due roghi in contrada Chiarera. I vigili del fuoco sono subito intervenuti per domare le fiamme ed evitare danni gravi.

L'arresto è stato convalidato e, considerata la pericolosità della condotta e delle potenziali conseguenze, Ferrara è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.