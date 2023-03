Via Roma, giovane aggredisce poliziotto in borghese e gli rompe un piede

Avrebbe aggredito un agente in borghese mentre rientrava in commissariato, dopo un servizio tra i locali della movida, fratturandogli un malleolo. Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato la scorsa notte in via Roma con l’accusa di violenza, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo una nottata ai domiciliari il giovane è stato accompagnato negli uffici della Scientifica per essere fotosegnalato in attesa dell’udienza di convalida.

Secondo una prima ricostruzione il poliziotto stava tornando negli uffici del commissariato Oreto-stazione quando, all’altezza di via Malta, sarebbe stato aggredito alle spalle dal 26enne che si trovava in compagnia di due persone poi scappate. Dopo aver incassato il primo pugno, l’agente si sarebbe qualificato e avrebbe provato a bloccare il giovane. Quest’ultimo, però, avrebbe provato - senza successo - a colpirlo nuovamente.

Nella colluttazione i due sarebbero caduti a terra e il 26enne, del peso approssimativo di 85-90 chili, sarebbe atterrato sulla gamba dell’agente procurandogli la frattura. Dopo l'intervento dei rinforzi il giovane è stato bloccato e portato in commissariato per essere identificato e arrestato. Il poliziotto invece è stato accompagnato dai sanitari del 118 al pronto soccorso del Policlinico dov’è stato sottoposto alla radiografia.

L'esame ha evidenziato la lesione che, secondo i medici, potrebbe guarire in 30 giorni. Dopo aver trascorso la notte ai domiciliari il giovane - sposato, padre di tre figli e residente nella zona di corso dei Mille - sarà accompagnato domani in tribunale. Al termine dell'udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari dovrà stabilire se, in attesa del processo, applicare o meno all'indagato una misura cautelare.