Ruba uno smartphone e per sviare gli inseguitori resta in costume: ma viene arrestato

Nell'estremo tentativo di sottrarsi alla cattura, è rimasto in costume da bagno, probabilmente per disorientare chi lo inseguiva. La strategia si è comunque rivelata inutile. La polizia ha arrestato a Cefalù un giovane con l'accusa di furto aggravato di uno smartphone. M. G., di 22 anni, nei giorni scorsi, avrebbe fatto ingresso all’interno di un negozio del centro della cittadina normanna e avvicinatosi al bancone, approfittando di un momento di distrazione della dipendente, si sarebbe impossessato di un telefonino posto vicino alla cassa per poi darsi alla fuga.

L'impiegata, che si è accorta del furto, ha subito avvisato il datore di lavoro e la polizia. Poco dopo, poliziotti del commissariato di Cefalù giunti in zona, hanno notato la presenza della dipendente, intenta a inseguire il presunto ladro. Uno degli agenti, sceso dalla volante, si è messo sulle tracce del fuggitivo. Il ragazzo, che nel frattempo era rimasto in costume da bagno, è stato poi raggiunto e bloccato nella vicina via Candeloro. Il telefono è stato restituito alla vittima.