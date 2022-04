Furto di sigarette e gratta e vinci, ma scatta l'allarme in tabaccheria: arrestato un uomo di 37 anni

Erano in due ed avevano già fatto in tempo a scardinare una grata metalilica per intrufolarsi nella tabaccheria della piazza di Baida, portando via sigarette, gratta e vinci e soldi. Ma non avrebbero fatto bene i conti con l’impianto d’allarme e il successivo intervento dei carabinieri, che hanno circondato la zona riuscendo a rintracciare uno dei presunti responsabili. Indagini in corso per individuare il complice.

Un uomo di 37 anni, originario di Termini, è stato arrestato ieri sera dopo essere stato rintracciato vicino alla tabaccheria Pellitteri. Secondo quanto ricostruito l’allarme è scattato intorno alle 21.30. I militari del Nucleo radiomobile e della stazione di Altarello sono intervenuti con diverse pattuglie, constatando che effettivamente qualcuno si era creato un varco per entrare nell'esercizio commerciale.

Dalle prime informazioni i ricercati erano due. Non lontano dalla rivendita, i carabinieri hanno individuato parte della refurtiva, gettata durante la fuga dai ladri che si sentivano ormai braccati. Nelle vicinanze è stato poi rintracciato e perquisito il 37enne che aveva ancora addosso proprio i soldi che sarebbero stati rubati poco prima dalla tabaccheria.

Risale a settembre scorso il tentativo di furto in una tabaccheria di via Gino Zappa, quartiere Zen, a Palermo. Ad accorgersi di qualcosa di strano è stato lo stesso titolare che ha chiamato la polizia segnalando un foro che, con ogni probabilità, la "banda del buco" aveva creato per entrare in un secondo momento nell'attività e razziare tutto indisturbati.