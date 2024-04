Si arrampica per rubare i soldi dai distributori di snack, la polizia circonda la scuola e arresta un 35enne

Avrebbe forzato una finestra per entrare in una scuola media, scassinare il distributore di snack e bevande e portare via banconote e monete. Il piano sembrava essere riuscito ma, fuori dall’istituto, c’erano diverse pattuglie di polizia ad attenderlo. Un 35enne palermitano, D. B. le iniziali, è stato arrestato in flagranza e accusato di essere l’autore di un furto aggravato avvenuto domenica mattina all’istituto comprensivo Tommaso Aiello di via Consolare, a Bagheria.

Fondamentale per l’intervento delle volanti del commissariato la segnalazione di un cittadino che, intorno alle 7.30, ha chiamato il 112 dopo aver visto un uomo scavalcare un cancello per poi arrampicarsi al primo piano e accedere all’interno della scuola. Contemporaneamente sarebbe anche entrato in funzione l’allarme che ha permesso ai poliziotti di raggiungere l’istituto e circondarlo per cogliere il ladro con le mani nel sacco e bloccarlo.

Il 35enne, pregiudicato per altri reati contro il patrimonio, avrebbe tentato una breve fuga prima di arrendersi e lasciarsi condurre negli uffici di polizia. Il giorno successivo l'uomo è stato portato al tribunale di Termini Imerese dove il gip Maria Aiello ha convalidato l’arresto disponendo per l’indagato la misura dell’obbligo di presentazione. A rappresentare l’accusa il sostituto procuratore Marcello La Rosa.

Quello di domenica scorsa è l’unico episodio contestato al 35enne sino a questo momento. Nelle ultime settimane però sono stati registrati diversi furti nelle scuole di Bagheria: nel mirino sono finiti il liceo classico Francesco Scaduto di via Dante e la succursale di via Città di Palermo, l'istituto d'istruzione superiore Salvo D'Acquisto e la scuola elementare Bagnera.

In tutti i casi gli investigatori del commissariato Bagheria, dopo gli accertamenti eseguiti dal personale della Scientifica alla ricerca di impronte digitali, hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei ladri e dei vandali autori delle incursioni avvenute tra febbraio e aprile. Al momento non è possibile escludere comunque che il 35enne possa avere responsabilità su uno di questi furti.