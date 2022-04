Scappa con uno scooter rubato, arrestato dopo inseguimento contromano in via Terrasanta

Arrestato dopo un rocambolesco inseguimento, pure contromano, in via Terrasanta. Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato giovedì sera (ma la notizia si apprende soltanto oggi) con l'accusa di aver rubato un scooter in via Mario Rapisardi. A segnalare il fatto sono stati alcuni residenti che, affacciandosi alla finestra, hanno visto due soggetti mentre cercavano di forzare la serratura di un mezzo a due ruote parcheggiato.

Dopo la telefonata al 112 gli agenti delle volanti di polizia hanno avviato le ricerche in zona incrociando lo scooter rubato con a bordo due persone. Il 23enne che guidava ha cercato di fare perdere le proprie tracce spingendo sull'acceleratore. L'inseguimento si è concluso davanti alla chiesa di via Terrasanta, quasi all'incrocio con via Damiano Almeyda. Indagini in corso per risalire all'identità del complice.