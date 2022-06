Sorpreso a spingere uno scooter: "E' di un mio amico", ma non è vero e la polizia lo arresta

Quando è stato fermato, mentre spingeva uno scooter, gli è stato chiesto cosa stesse facendo e di chi fosse il mezzo. E lui, farfugliando, avrebbe risposto di essere lì per aiutare un amico. Di cui però non ricordava il nome. La polizia ha arrestato un uomo di 38 anni, V. P., con l’accusa di avere rubato un Piaggio Beverly che era parcheggiato in piazza Amendola.

L’episodio risale a pochi giorni fa quando le “Nibbio”, le pattuglie in moto dell’Ufficio prevenzione generale, hanno intercettato il 38enne in via Houel, quasi all’altezza di via Goethe. Nel corso degl accertamenti l’uomo non avrebbe nascosto il suo nervosismo, cercando di giustificarsi sostenendo di aver ricevuto una richiesta d’aiuto da parte di qualcuno.

Dal successivo controllo è emerso che il Beverly aveva il bloccasterzo danneggiato, il cavalletto laterale ancora aperto e le chiavi non erano inserite nella toppa. Alla luce di quanto emerso il 38enne è stato arrestato. I poliziotti hanno poi contattato il proprietario dello scooter, un commerciante della zona ignaro dell’accaduto furto, che ha ringraziato gli agenti.

Al termine dell'udienza, celebrata in tribunale dopo due giorni, il gip ha convalidato l'arresto disponendo per l'indagato - residente nella zona di Borgo Vecchio - l'obbligo di dimora e di firma.