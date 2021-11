Tenta di rubare quattro bottiglie di alcolici al centro commerciale, arrestato 28enne

Sorpreso a rubare quattro bottiglie di alcolici al centro commerciale. E’ successo domenica pomeriggio al supermercato Ipercoop del Forum, nel quartiere Brancaccio, dove gli agenti delle volanti di polizia hanno arrestato un 28enne M.O., bloccato da una guardia giurata poco prima che riuscisse a uscire dall’attività.

Secondo quanto ricostruito, il 28enne è stato fermato con la merce rubata mentre passava accanto alle casse. La guardia giurata infatti, controllando il suo zainetto, ha trovato le bottiglie di liquori e ha accompagnato il giovane negli uffici del centro commerciale in attesa dell’intervento delle forze dell’ordine.

Proprio in quei frangenti il giovane avrebbe estratto un taglierino dalla casa e per poi minacciare il vigilante: "Ti scanno, se non mi fai uscire non sai cosa succede". Poco dopo sono arrivati gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che hanno perquisito il 28enne e gli hanno sequestrato la lama.

L’indagato, che vive nella zona, è stato quindi arrestato e rinchiuso in una cella del Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip. Dall’iniziale accusa di furto, alla luce delle minacce rivolte alla guardia giurata, il 28enne dovrà rispondere del reato di tentata rapina impropria.