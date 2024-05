Via Marchese di Villabianca, ruba profumi e creme in farmacia: arrestata

Ce l'aveva quasi fatta e stava per allontanarsi senza pagare, ma un dipendente della farmacia si era accorto di tutto. Così gli ha lanciato qualcosa addosso ed è fuggita, ma il lavoratore l'ha inseguita chiamando il 112 e riuscendo a farla arrestare. A finire in manette nei giorni scorsi è stata una donna di 36 anni, M. V. le iniziali, bloccata dalla polizia in via Marchese di Villabianca e accusata del reato di rapina impropria.

Secondo quanto ricostruito dalla questura, l'indagata sarebbe entrata nell'attività e avrebbe iniziato a girare tra gli scaffali prendendo di nascosto profumi e articoli per la cosmesi e nascondendoli in una borsa. Quindi si sarebbe diretta verso l'uscita senza pagare la merce. Il suo tentativo "non è sfuggito al dipendente - si legge in una nota della polizia - che ha invitato la donna a riporre gli articoli sugli scaffali o procedere al pagamento".

A quel punto la donna, dopo aver minacciato, strattonato e schiaffeggiato l'addetto alla cassa, gli avrebbe tirato addosso un profumo per poi darsi alla fuga. La reazione del lavoratore e l'intervento delle volanti dell'Ufficio prevenzione generale, però, hanno permesso di bloccare la 36enne e recuperare la refurtiva nascosta all'interno della borsa che portava con sé.

La merce è stata restituita al responsabile della farmacia, mentre la donna, che risultava già sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e alla misura personale di prevenzione dell'avviso orale del questore, è stata tratta in arresto nella flagranza. L'arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari.