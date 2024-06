Sradica i parcometri dai marciapiedi e li porta via, in casa ne aveva quattro: arrestato

Da settimane qualcuno aveva preso di mira i parcometri della città - l’ultimo due sere fa, in piazza Duomo - ma finalmente i carabinieri hanno individuato il presunto responsabile che ne avrebbe rubati ben quattro. A finire in manette a Carini è stato un uomo di 38 anni, accusato di furto aggravato, che è stato rintracciato dai carabinieri all’interno della sua abitazione dov'erano nascosti gli apparecchi.

Le indagini sono state avviate dopo una serie di episodi segnalati sia dal Comune che dalla ditta che gestisce la sosta a pagamento. Si tratta della catanese Telereading srl che, dopo l’aggiudicazione di una gara d'appalto, ha iniziato il 20 maggio scorso a occuparsi del servizio. I militari hanno quindi ricostruito i furti registrati in via Roma, piazza San Domenico, corso Garibaldi e in piazza Duomo, dov’è anche stato anche danneggiato un cartello.

Grazie alle telecamere e ad altre fonti investigative i militari dell’Arma sono risaliti all’abitazione dell’indagato dentro cui c’erano i quattro parcometri rubati. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le ragioni del gesto e per ricostruire eventuali canali di ricettazione delle apparecchiature che ora dovranno essere ripristinate per permettere ai cittadini di pagare i ticket per la sosta.

Il sindaco Monteleone: "Furti e vandali non ci fermeranno"

“Se qualcuno pensa che a Carini si possa fare quello che si vuole senza che questo comporti delle conseguenze, si sbaglia di grosso. Faccio i miei complimenti alle forze dell'ordine - afferma il sindaco Giovi Monteleone - per aver ritrovato i parcometri rubati e per aver fermato il presunto responsabile. Voglio inoltre ricordare ai delinquenti che i furti e gli atti vandalici non serviranno a farci fare un passo indietro sul servizio di sosta a pagamento. Ci dispiace che la ditta abbia subito questi danni e spero che l’operazione dei carabinieri tranquillizzi la concessionaria e i suoi dipendenti affinché possano proseguire il proprio lavoro nel modo più sereno possibile".

Le nuove regole della sosta a pagamento

l prossimo 20 maggio partirà la nuova gestione della sosta a pagamento che, in seguito a una gara, è stata affidata in concessione alla ditta Telereading. Le strisce blu saranno estese a Piano Agliastrelli (zona B) e a Villagrazia (C). In estate poi il servizio sarà attivato anche sul lungomare Cristoforo Colombo e in via Piraineto. Si amplia inoltre l'area del centro storico (zona A) interessata dal servizio.

Le strisce blu saranno attive dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 20, dal lunedì al sabato. Nei pressi delle attività commerciali verranno istituite alcune soste con disco orario che consentiranno di sostare per un massimo 10 minuti senza pagare, verranno altresì istituite nuove aree di carico/scarico merci per le attività commerciali.

Le nuove tariffe

Mezz'ora di parcheggio costerà 0,50 centesimi, un'ora 1 euro e 5 euro l'intera giornata. Residenti e titolari di attività produttive potranno richiedere un pass a tariffa scontata valido nella zona dove hanno l’abitazione o l’attività: nella zona A (centro storico) pagheranno 5 euro per un mese e/o 30 euro per un anno (per la prima auto), 10 euro al mese e/o 80 euro all'anno (per la seconda auto); nelle altre zone (B,C e D) 50 euro (per la prima auto) il costo dell'abbonamento semestrale e 90 (sempre per la prima auto) per quello annuale, 100 euro l'abbonamento semestrale per la seconda auto e 180 euro quello annuale. Esentati i mezzi al servizio delle persone invalide, titolari di regolare contrassegno, i veicoli elettrici e quelli comunali. Per tutte le altre novità si consiglia di consultare l'apposita pagina del sito web del Comune di Carini.