Entra in un parco giochi al Villaggio per rubare ferro e pezzi di ricambio, arrestato un giovane

Aveva preso di mira un parco giochi, smontando le giostre per rubare alla luce del sole pannelli in ferro, lamiere e pezzi di ricambio vari. La polizia ha arrestato un ragazzo di 18 anni - D. A. P. le iniziali - accusato di un tentato furto avvenuto pochi giorni fa all'interno di un'area divertimenti che si trova al Villaggio Santa Rosalia.

Il giovane, come ricostruito dalla questura, aveva creato un varco nella recinzione della struttura, davanti alla quale aveva piazzato il suo "lapino", prima di iniziare a "cannibalizzare" il parco giochi prendendo tutto ciò che poteva. Scena che non è sfuggita agli agenti dei commissariati Oreto-stazione e Centro impegnati in un servizio di controllo del territorio.

Sospettando che ci fosse qualcosa di anomalo, gli agenti sono entrati e hanno sorpreso il diciottenne mentre cercava di portare via diverse lamiere in metallo. Il materiale sottratto al parco giochi è stato restituito al legittimo proprietario che nel frattempo è stato contattato dagli agenti. Per il giovane sono scattate la manette e l'arresto è stato convalidato dal gip.