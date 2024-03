Sorpresi dai carabinieri a rubare una Ktm: ventenne arrestato, il complice riesce a fuggire

Erano riusciti a rubare una costosa moto a Partanna, ma per loro sfortuna è passata una pattuglia dei carabinieri che ha mandato in fumo i loro piani. Un ragazzo di 20 anni è finito ieri in manette con l'accusa di furto aggravato insieme a un complice, attualmente non ancora rintracciato, e di resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito i due ladri, nel pomeriggio, avevano preso di mira una Ktm parcheggiata dalle parti di via Russo. Mentre spingevano la moto per portarla in un posto sicuro, però, sono arrivati i militari dell’Arma che hanno subito intuito cosa stessero facendo i due.

Alla vista dell'auto dei carabinieri il ventenne e il complice hanno lasciato cadere la moto per tentare la fuga. Uno di loro è riuscito a fare perdere le proprie tracce mentre il ventenne è stato bloccato e ammanettato. Indagini in corso per risalire all’identità dell'altro ladro che è riuscito a fare perdere le proprie tracce.