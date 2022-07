Tenta furto a Romagnolo, preso davanti a Villa Niscemi dopo un inseguimento da film

Furto, ricettazione, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sono le accuse a carico di un 38enne che ieri è stato arrestato dopo un inseguimento che è iniziato in via Messina Marine e si è concluso dalle parti della Palazzina Cinese, fra manovre spericolate che hanno pure costretto una turista cinese, a passeggio per il centro, a buttarsi per terra per schivare la Fiat Punto guidata dall’uomo.

Tutto è iniziato con un tentativo di furto nella zona di Romagnolo, in un distributore di benzina della Esso. Qualcuno aveva forzato la cassa automatica facendo scattare l’allarme. Gli agenti di polizia dell’Ufficio prevenzione generale e dei commissariati Brancaccio e Centro hanno raggiunto la zona e intercettato la macchina, poi risultata rubata quella stessa mattina proprio per il colpo.

Alla vista delle volanti l’uomo, residente allo Zen, si è lanciato in una corsa spericolata, dal lungomare della costa Sud fino alla zona dello stadio, attraversando alcune strade affollate del centro come via Roma, "bucando" i semafori rossi e rischiando di investire i pedoni e sbattere contro gli altri mezzi. L’inseguimento, durato oltre mezzora, si è concluso infine nel piazzale vicino a Villa Niscemi.

Durante la fuga, i poliziotti non hanno mai perso di vista il 38enne che, alla fine, è stato bloccato dalle pattuglie che gli hanno chiuso e la strada e lo hanno circondato. Prima di arrendersi. l’uomo avrebbe cercato di resistere all’arresto tirando calci e pugni agli agenti e ferendone tre. In particolar modo uno: il fuggitivo infatti, nell'estremo tentativo di chiudere la portiera, gli avrebbe schiacciato la mano.

Dopo l’intervento i tre agenti rimasti feriti sono andati in ospedale per accertamenti e sono stati dimessi con prognosi di 30 (per la lesione alla mano), 10 e 6 giorni. Il 38enne è stato quindi arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa di nuove disposizioni da parte dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre per lui una misura cautelare in attesa del processo.