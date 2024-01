"Mi fa provare quella camicia da notte?", poi ruba un cellulare e scappa: secondo arresto in pochi giorni

Sono passati pochi giorni dall’ultimo episodio e si è fatta beccare nuovamente con un cellulare appena rubato in un negozio. Una donna di 36 anni è stata arrestata ieri pomeriggio dai carabinieri della stazione Crispi e della Compagnia San Lorenzo che l’hanno bloccata in via Alcide de Gasperi, a pochi metri dal negozio di abbigliamento e biancheria per la casa "Battipanni" che aveva appena colpito.

A ricostruire a PalermoToday l'episodio è lo stesso titolare dell'attività commerciale. "E' entrata questa ragazza - racconta - e ha fatto un giro tra gli espositori. Poi ha chiesto di provare una camicia da notte, si è infilata nel camerino e ne uscita dicendo che non le andava bene. Ha ringraziato ed è uscita, ma non prima di prendere il cellulare approfittando di un attimo di distrazione". Il commerciante però non si era accorto di nulla ma pochi istanti dopo è entrato un carabiniere in borghese.

"Mi ha chiesto se mi mancasse qualcosa, come il mio cellulare, e lì mi sono accorto che era sparito”, prosegue il negoziante. Oltre al militare in abiti civili, all'esterno c'era una pattuglia che ha inseguito la donna e l’ha bloccata recuperando il cellulare. La 36enne è stata accompagnata in caserma dove in un secondo momento il negoziante ha sporto denuncia. Una volta arrestata in flagranza, la donna è stata sottoposta ai domiciliari in attesa dell’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari.

L’indagata era stata già arrestata per un furto messo a segno con la stessa tecnica sabato scorso in un negozio di ferramenta, il Piccolo Emporio Emilia di via Abruzzi. La donna, come ripreso dall'impianto di videosorveglianza interno, era entrata chiedendo informazioni su un prodotto per il fai da te poggiato su un bancone. Dopo aver distratto l’addetto, ha preso lo smartphone che era poggiato vicino al registratore di cassa, ha ringraziato ed è scappata.

Dopo l’arresto, la 36enne è stata sottoposta ai domiciliari ma poche ore dopo, nel pomeriggio, sarebbe tornata a colpire nuovamente in un negozio di abbigliamento sportivo che si trova a pochi passi dallo stadio. In quell’occasione però non è stata colta in flagranza e dunque è stata denunciata a piede libero per furto. Il sospetto è che possa essere anche l'autrice di altri colpi, come quello avvenuto in una profumeria di via Sciuti e in un negozio di scarpe di via Ariosto.