VIDEO | Entra in un negozio di ferramenta, distrae l'addetto e gli ruba il cellulare: 36enne arrestata

Beccata in flagranza con un cellulare appena rubato in un negozio di ferramenta. I carabinieri hanno arrestato sabato mattina una ragazza di 36 anni accusata di un furto, ripreso dalle telecamere, avvenuto nel Piccolo Emporio Emilia di via Abruzzi. Il sospetto degli investigatori, alla luce della comparazione delle immagini di altri episodi, è che la donna sia l’autrice di altri colpi come per esempio quello avvenuto in una profumeria di via Sciuti.

A raccontare a PalermoToday l’accaduto è il titolare del negozio, William Arcoleo. "E’ entrata questa ragazza - ricostruisce - chiedendo informazioni su un prodotto che era poggiato sul bancone. Mi sono girato per prenderne un’altra confezione e lei, come ho scoperto successivamente guardando le immagini, mentre le davo le spalle si è avvicinata alla casa, ha allungato la mano e ha preso il cellulare che era poggiato accanto al registratore di cassa".

A quel punto la 36enne avrebbe detto di non essere più interessato ad acquistare il prodotto e si è allontanata. La sua fuga però è durata poche decine di metri e infatti la donna è stata bloccata da una pattuglia della stazione Crispi che sarebbe stata attirata dalla corsa della ragazza appena uscita dal negozio. In virtù di quanto accertato per lei sono scattate le manette e, dopo la convalida dell'arresto, è stata sottoposta ai domiciliari.