Prova a rubare il catalizzatore di una Smart, un arresto alla Zisa

Avrebbe cercato di rubare il catalizzatore da una Smart parcheggiata alla Zisa ma per sua sfortuna, mentre si trovava disteso sotto l’auto, è passata la polizia. Un ragazzo di 33 anni è stato arrestato per un furto registrato in via Contessa Giuditta. All’arrivo delle pattuglie del Reparto prevenzione crimine e del commissariato, il giovane è stato subito bloccato mentre i complici sono riusciti a scappare e fare perdere le proprie tracce. "A suo carico si è inoltre proceduto a perquisizione personale con conseguente sequestro di arnesi atti allo scasso", spiegano dalla questura. L’arresto è stato convalidato dal gip. Indagini in corso per risalire agli altri responsabili.

Droga e soldi nascosti per strada

Sempre alla Zisa, nell’ambito di alcuni controlli organizzati per contrastare il fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato, con il supporto delle unità cinofile, hanno trovato e sequestrato una busta in cellophane nascosta sulla ruota posteriore di un’auto. "All’interno - aggiungono dalla questura - c’erano cinque stecche di hashish. Non molto distante, in corrispondenza del muretto di cinta di una scuola materna, c’era un borsello contenente 250 euro e quasi un’ottantina di stecche di hashish. Lo stupefacente è stato recuperato e sequestrato a carico di ignoti".

Controlli amministrativi e numeri

Gli agenti hanno ispezionato anche due esercizi commerciali identificando anche i clienti. "L’attività ha permesso di constatare ai gestori tre violazioni amministrative e riscontrare alcune carenze strutturali e la mancata attività di autocontrollo relativa alla normativa Haccp. Pertanto sono state elevate sanzioni per un totale di 4.000 euro. Complessivamente nell’ultima settimana, tra i quartieri Zisa e Albergheria, sono state identificate 459 persone, 175 delle quali con precedenti penali, controllate 199 vetture ed elevate 30 sanzioni per violazioni al codice della strada. Tre i veicoli sequestrati amministrativamente e 78 le persone agli arresti domiciliari controllate.