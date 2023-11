Tenta furto in casa, arriva la polizia e lui si lancia dal balcone: arrestato dopo inseguimento in centro

Un residente lo aveva visto arrampicarsi in un palazzo di via Immacolatella e lui, all'arrivo della polizia, prima ha cercato di giustificarsi sostenendo che fosse rimasto fuori casa e poi si è lanciato dal balcone per tentare la fuga finendo sul tetto di un'auto. Un tunisino di 32 anni, N. F., è stato arrestato sabato sera con le accuse di tentato furto, resistenza, minacce, lesioni a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità nonché denunciato per ricettazione perché trovato in possesso di alcune carte di credito rubate.

Fondamentale la segnalazione di un cittadino che lo aveva notato mentre cercava di entrare in un appartamento forzando un infisso con un piede di porco. "Quando sono arrivate le volanti, questa persona - spiega a PalermoToday un altro residente - ha provato a fornire una spiegazione sulla sua presenza lì. Diceva fosse casa di un cugino". All'arrivo delle pattuglie, intuendo l'epilogo, però il giovane è saltato da un'altezza di circa 3 metri atterrando su una Lancia Musa e danneggiandone il tetto e il parabrezza.

I poliziotti del commissariato Oreto si sono lanciati all’inseguimento riuscendo a bloccare il 32enne in via Alessandro Paternostro, vicino alla Focacceria San Francesco. Dopo una breve colluttazione gli agenti lo hanno ammanettato e perquisito, trovando così le carte di credito rubate. Il giovane è stato affidato ai sanitari per portarlo in pronto soccorso a bordo di un’ambulanza. Durante il tragitto il tunisino però, in preda a una crisi di astinenza legata al consumo di crack, si sarebbe scagliato contro gli operatori danneggiando il mezzo del 118.

I poliziotti sono dunque intervenuti nuovamente per riportare la calma. L'indagato è stato accompagnato in ospedale dov'è stato sottoposto ad alcuni accertamenti e sedato per evitare ulteriori problemi. La mattina seguente il 32enne è stato scortato in tribunale per l'udienza davanti al gip che ha convalidato l'arresto, disponendo inoltre per lui i domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. E in quell'occasione si è anche scusato per l'atteggiamento del giorno prima ammettendo di avere "esagerato". Anche i poliziotti che hanno eseguito l'arresto sono stati refertati dai medici per aver riportato ferite ed escoriazioni giudicate guaribili in 5 giorni.