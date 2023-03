Ruba la borsa a una ragazza sul sagrato della Cattedrale, arrestato un giovane

Ruba la borsa a una ragazza seduta davanti alla Cattedrale, scappa ma viene bloccato. Un ragazzo di 23 anni anni è finito in manette per un furto avvenuto nei giorni scorsi nel sagrato dell'edificio sacro di corso Vittorio Emanuele. L'arresto eseguito dalla polizia è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari che ha imposto all'indagato la misura cautelare del divieto di avvicinamento al centro storico nonché l'obbligo di permanenza in casa nelle ore notturne.

Gli agenti della Divisione anticrimine sono intervenuti dopo essere stati attirati dalle urla della vittima pochi istanti dopo l'accaduto. La ragazza infatti, che si stava godendo un po' di sole sul sagrato della Cattedrale, si è resa conto che qualcuno le aveva appena rubato la borsa. I poliziotti, facendosi largo tra la folla di turisti, si sono lanciati all'inseguimento dell'uomo riuscendo a fermarlo.

"L'applicazione delle misure cautelari - si legge in una nota della questura - è scaturita dai rilievi emersi sul conto dello straniero, in particolare dei suoi precedenti per furti commessi in danno di turisti e residenti a passeggio per le principali vie cittadine".