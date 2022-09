Ruba la borsa di una commessa al Conca d'Oro e le porta via l'auto, arrestato dopo un inseguimento

Se ne andava in giro per le strade dello Sperone e di Brancaccio a bordo di un’auto rubata e aveva ancora con sé anche il bancomat e la carta di credito della vittima. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi un ragazzo di 28 anni per furto aggravato. E’ accusato di aver sottratto la borsa a una commessa del centro commerciale Conca d'Oro e, dopo aver trovato le chiavi, di averle rubato anche la sua auto.

Dopo il furto la vittima ha chiamato il 112 segnalando che qualcuno, approfittando di un attimo di distrazione, le avesse rubato la borsa. Poco prima che gli agenti intervenissero, la donna si era anche accorta che la sua Dacia Sandero parcheggiata all’esterno del centro commerciale era “sparita”. I poliziotti, anche grazie al sistema satellitare installato, sono riusciti a individuare il mezzo dalle parti di via Padre Giuseppe Puglisi.

Il giovane, vedendo le volanti del commissariato Brancaccio, è fuggito a tutta velocità per le strade del quartiere ma l’inseguimento, per sua sfortuna, è durato poche centinaia di metri. I poliziotti hanno perquisito l’indagato recuperando, oltre alla macchina, anche le carte di credito della commessa del centro commerciale.

Una volta accompagnato negli uffici di polizia, il giovane è stato riconosciuto dalla vittima del furto alla quale sono state riconsegnati il portafogli, i suoi effetti personali e la macchina “sparita” poco prima dal parcheggio. Il gip ha convalidato l'arresto del 28enne che, dopo l'udienza, è stato rimesso in libertà.