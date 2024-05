Il suo piano era quasi riuscito, ma una volta fuori dal bar ha trovato una pattuglia pronta a bloccarlo. La scorsa notte i carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo di 34 anni accusato di aver messo a segno un furto nel bar Almoad che si trova all'interno del parco cittadino di via Rovigo, a Carini.

Secondo una prima ricostruzione il 34enne avrebbe mandato in frantumi uno degli ingressi della caffetteria, gestita dall'associazione culturale Almoad, e una volta entrato avrebbe preso il registrato di cassa in cui c'erano poco più di 50 euro.

A quel punto l'uomo sarebbe uscito dall'attività di via Rovigo, ma proprio lì si sarebbe imbattuto nei militari dell'Arma che lo hanno fermato e identificato. I carabinieri hanno quindi recuperato il registratore e portato il 34enne in caserma prima di accompagnarlo in carcere in attesa dell'udienza di convalida.

Circa due settimane fa la polizia aveva arrestato due giovani, un ragazzo di 25 anni e una ragazza di 26, accusati di essere gli autori di un furto con spaccata ai danni di un'ottica in zona università, a Palermo. Determinante la telefonata al 112 di una guardia giurata che aveva assistito alla scena.