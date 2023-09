Zona Fiera, spacca il finestrino di una macchina per rubare l'autoradio: arrestato un giovane

Aveva appena distrutto il finestrino di una macchina parcheggiata per rubarne l'autoradio, ma per sua sfortuna proprio in quel momento stava passando una pattuglia dei carabinieri. A finire in manette nella zona della Fiera del Mediterraneo un ragazzo di 26 anni accusato di furto aggravato.

I militari dell'Arma stavano percorrendo via Thaon de Revel quando hanno notato il giovane che, secondo quanto ricostruito, era appena entrato in un'Alfa Romeo per portare via, in pieno giorno, l'impianto. Il 26enne è stato quindi ammanettato e portato in caserma prima dell'udienza di convalida dell'arresto.

Nelle ultime settimane sono stati registrati numerosi furti di auto, moto e scooter in città. In alcuni casi le forze dell’ordine sono riuscite a recuperare i mezzi anche grazie alle segnalazioni dei cittadini. In altri, come successo in via Mariano Stabile, il furto è stato sventato direttamente da un passante che ha filmato in diretta i due giovani ladri all'opera.