Ruba un'autoradio e scappa in bici, 45enne arrestato in via Principe di Belmonte

Arrestato per il furto di un’autoradio. La polizia ha fermato sabato scorso un 45enne ora indagato per il reato di furto aggravato. L'uomo è stato bloccato nell'isola pedonale di via Principe di Belmonte al termine di un breve inseguimento grazie all'arrivo delle volanti e di alcune pattuglie con a bordo agenti in borghese.

L'intervento della polizia è stato sollecitato da qualcuno che aveva assistito in diretta al furto di un impianto stereo da un'auto parcheggiata dalle parti di via Rosario Gerbasi. Secondo una prima ricostruzione il 45enne avrebbe forzato uno degli sportelli per poi entrare nell'abitacolo e rubare l'autoradio, prima di allontanarsi in sella a una bici per le strade di Borgo Vecchio.

La sua fuga però è durata una manciata di minuti. "Abbiamo visto macchine e moto della polizia - spiega un commerciante - arrivare a gran velocità. Gli agenti hanno sbarrato la strada a questa persona in bici e alla fine lo hanno immobilizzato". All'interno di uno zainetto che portava in spalla l'uomo c'erano l'autoradio rubata poco prima e alcuni arnesi da scasso.