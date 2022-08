Prova a scassinare un'auto vicino Casa Professa ma interviene la polizia, arrestato un giovane

Ancora qualche secondo e probabilmente sarebbe riuscito a entrare in un'auto, una Toyota Aygo parcheggiata nella zona di Casa Professa e di proprietà di una dipendente universitaria, e l'avrebbe rubata per poi scappare. Un piano che però è andato in fumo grazie all'arrivo di una volante. Un ragazzo di 20 anni, A. S. A., è stato arrestato ieri sera con l'accusa di tentato furto aggravato.

Secondo una prima ricostruzione gli agenti di una pattuglia del commissariato Oreto stavano girando fra le strade di Ballarò quando si sono imbattuti nel giovane. Il ragazzo non si sarebbe accorto della presenza della polizia e avrebbe continuato a forzare la portiera della macchina, con l'obiettivo di deformarla, infilare la mano e aprirla comodamente.

Per sua sfortuna gli agenti sono intervenuti e lo hanno bloccato poco prima che arrivasse la proprietaria del mezzo, ignara di ciò che stava accadendo. Grazie alla successiva perquisizione sono stati sequestrati gli oggetti trovati nello zaino che il ragazzo portava in spalla: una macchina fotografica, piastre per capelli, uno stetoscopio e altro ancora.

Per nessuno di questi oggetti, però, il ragazzo è stato in grado di fornire una spiegazione plausibile per giustificarne la provenienza. Alla luce di quanto emerso il ventenne, che durante i controlli ha cercato di disfarsi di un cacciavite, è stato anche denunciato per il reato di ricettazione. In attesa dell'udienza di convalida, prevista per oggi, il giovane è stato accompagnato a casa e sottoposto ai domiciliari.