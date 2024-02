Provano a rubare un'auto al Borgo, scatta l'inseguimento: arrestati due giovani

Se non fosse arrivata una telefonata al 112 e se le volanti fossero intervenute 1-2 minuti dopo, quell'auto sarebbe sparita nel nulla. La polizia ha arrestato lunedì sera due ragazzi di 24 e 22 anni (F. M. e M. C. le iniziali) per il furto di una Citroen C3 che era parcheggiata in via Principe di Scordia, nella zona di Borgo Vecchio. Sequestrati diversi arnesi da scasso e anche una centralina esterna.

A sollecitare l'intervento delle pattuglie del commissariato Oreto e dell'Ufficio prevenzione generale è stata una residente che ha visto due persone che stavano cercando di forzare la portiera di una macchina. Grazie alla descrizione fornita dalla donna, i poliziotti sono riusciti a rintracciare i due ladri che, alla vista dei lampeggianti blu, sono usciti dall'abitacolo tentando di allontanarsi per fare perdere le proprie tracce.

L'inseguimento però non sarebbe durato molto e i due ladri sono stati bloccati e arrestati in flagranza in via Onorato, non lontano dagli uffici della Motorizzazione. A nulla è servito il loro tentativo di disfarsi di alcuni cacciavite, altri attrezzi e una centralina esterna che sarebbe stata utilizzata per superare il blocco elettronico e avviare il motore della Citroen. Dopo l'arresto la proprietaria dell’auto è stata contattata per la riconsegna del mezzo che ha riportato ingenti danni.

Alla luce di quanto emerso i due giovani, il più grande dei quali è risultato incensurato, sono stati portati negli uffici di polizia in attesa dell’udienza davanti al gip. Il giudice, su richiesta del pm, ha convalidato l'arresto disponendo inoltre per il 22enne la misura dell'obbligo di dimora e per il 24enne invece quella dell'obbligo di firma.