Sorpreso a tentare di rubare un'auto e catturato dopo un breve inseguimento. I carabinieri hanno arrestato pochi giorni fa un uomo di 36 anni beccato all'opera in piazza Umberto I, a Isola delle Femmine, poco dopo aver forzato la portiera di una Lancia Y parcheggiata. I militari dell'Arma, vedendo la scena, si sono avvicinati al mezzo provocando la fuga del 36enne, residente allo Zen, che alla fine è stato bloccato, identificato e ammanettato. L'arresto è stato convalidato dal gip del tribunale di Palermo.

Un uomo di 32 anni e un ragazzo di 22 erano quasi riusciti a mettere a segno il furto di un'auto prima di essere fermati dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Lercara Friddi e delle stazioni di Vicari e Godrano. Per entrambi è scattato l'arresto per il reato di ricettazione. Nel corso dell'attività i militari dell'Arma hanno trovato, a breve distanza dall'area di servizio dove i due sono stati fermati, un'altra auto che era risultata rubata alcun giorni prima a Palermo.

A inizio mese due uomini di 33 e 40 anni sono stati sorpresi dai carabinieri mentre si trovavano all'interno di un Suv parcheggiato in via Michele Titone, nella zona di corso Calatafimi. I due avevano appena rotto il finestrino di una costosa auto e stavano già rovistando l'abitacolo. Il tempestivo intervento dei carabinieri però ha mandato in fumo i loro piani e sono stati sequestrati gli arnesi da scasso utilizzati per il tentato furto. Entrambi gli arresti sono stati convalidati dal gip.