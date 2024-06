Due furti con spaccata in poche ore, arrestato un giovane incastrato dalle telecamere

Nel giro di una sola notte sarebbe riuscito a mettere a segno due furti. Il primo in negozio di telefonia in viale del Fante, l’altro ai danni di un’attività che vende accessori di moda in centro. La polizia ha arrestato un giovane di 27 anni (G. S. le iniziali), ora rinchiuso in carcere su disposizione del gip, accusato dei colpi messi a segno il 9 novembre scorso. Il giovane dovrà rispondere anche del reato di ricettazione perché, per spostarsi, avrebbe utilizzato uno scooter rubato.

Nel primo caso, come ricostruito grazie alle telecamere, due persone si erano avventate contro la porta d’ingresso del centro Tim. Dopo aver utilizzato un oggetto, forse un grosso cacciavite, per scardinare l’infisso in metallo, i due hanno preso a calci la porta a vetri riuscendo così ad aprire un varco. Nel giro pochi minuti sono riusciti ad arraffare quattro iPhone prima di fuggire e fare perdere, almeno temporaneamente, le proprie tracce. Identica la dinamica del furto consumato poco dopo in via Mariano Stabile, anche in quel caso immortalato dalle telecamere dell’attività.

Gli investigatori del Commissariato San Lorenzo e della squadra mobile, sezione Contrasto a crimine diffuso, sin dalle prime battute si erano convinti che la mano dietro i due furti fosse la stessa. All’indomani dell’episodio, il titolare dell’attività si era detto sconvolto: “E’ la prima volta in vent’anni”.

“Determinanti sono state le immagini - spiegano dalla questura - estrapolate dai sistemi di sorveglianza cittadina che hanno mappato l’arrivo di uno scooter nel centro di telefonia di viale del Fante con a bordo il 27enne”. Altro dettaglio fondamentale, confluito nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari, è arrivato grazie ai rilievi effettuati dal personale della Scientifica che ha repertato un’impronta digitale riconducibile proprio al giovane adesso in carcere. Indagini in corso per rintracciare il complice immortalato insieme a lui dalle telecamere di videsorveglianza.