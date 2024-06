VIDEO | Cacciavite e calci alle vetrine per sfondare gli ingressi di due negozi, le immagini dei furti dopo l'arresto

Le telecamere delle due attività - un negozio Tim di viale del Fante e un altro di accessori di moda in via Mariano Stabile - hanno ripreso i ladri all'opera. La polizia è risalita all'identità di un 27enne, adesso in carcere, ma continua la caccia al complice