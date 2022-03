Ruba reggiseni, libri e bigiotteria: arrestata trentenne, è lei la taccheggiatrice della via Ruggero Settimo

Dopo i primi colpi gli agenti erano già sulle sue tracce e ormai era solo una questione di tempo prima che venisse fermata la taccheggiatrice diventata negli ultimi giorni l’incubo dei commercianti. La polizia ha arrestato una trentenne originaria della Bulgaria accusata di vari colpi registrati la scorsa settimana nei negozi di via Ruggero Settimo. Nel mirino i negozi Ovs, Tezenis, Alcott, Parfois e la Feltrinelli di via Cavour.

L’allarme era scattato dopo le denunce di alcuni commercianti. "Si è finta una cliente - spiega una commessa - e ha chiesto qualche informazione. Aveva un accento del Nord Italia. Non ci siamo accorti di nulla se non quando è scappata con la merce nascosta sotto il giubbotto ed è entrato in funzione l’impianto antitaccheggio". Nella stessa giornata la trentenne avrebbe colpito in più di un negozio: mutande, reggiseni, libri, bigiotteria.

Messo a segno l’ultimo furto, la ragazza è fuggita in direzione della stazione centrale ma è stata rintracciata e bloccata dalle parti di via Maqueda dagli equipaggi dell’ufficio Prevenzione generale della questura, le pattuglie dei motociclisti conosciute come "Nibbio". Addosso aveva ancora tutta la refurtiva che è stata poi recuperata e riconsegnata.

La trentenne, bloccata in flagranza e accusata di tutti gli episodi, è stata arrestata e il provvedimento è stato convalidato dal gip. Ma a quanto pare non era la sola ad entrare in azione nell'isola pedonale. Venerdì scorso infatti un’altra ragazza, nata in Repubblica Ceca, è stato denunciata per furto dopo aver rubato della biancheria nel negozio di intimo Calzedonia, sempre in via Ruggero Settimo.