E’ stato beccato dopo l’ultimo di cinque furti che avrebbero commesso in altrettanti appartamenti e, quando è stato fermato dalla polizia in via Giuseppe Alessi, addosso aveva ancora gioielli e altri oggetti preziosi rubati poco prima nonché diversi arnesi da scasso. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi un uomo di 61 anni accusato di quattro colpi consumati e di un quinto solo tentato. Nel corso degli accertamenti, una volta identificato, è emerso che sulla sua testa pendeva un ordine di carcerazione emesso dal tribunale.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe colpito nella stessa sera diverse abitazioni. Almeno due in altrettanti condomini di via Alessi e una in via Marchese di Villabianca. Qualcuno avrebbe sentito dei rumori sospetti e avrebbe lanciato l’allarme al 112 segnalando un "topo d'appartamento" che si arrampicava lungo le grondaie e saltava da un balcone all'altro. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale che, sulla scorta delle poche informazioni acquisite, hanno avviato le ricerche del sospettato.

L'attività ha dato i suoi frutti quando i poliziotti delle volanti hanno bloccato un uomo che si aggirava dalle parti di via Alessi, nella tarda serata, con uno zaino sulle spalle. Il sospettato, dopo una breve fuga a piedi, è stato quindi identificato, perquisito e trovato in possesso di gioielli in oro, orologi e altro ancora per un valore di oltre 15 mila euro. Dai successivi accertamenti è venuto fuori che si trattava della refurtiva rubata poco prima in alcune case che erano state appena saccheggiate.

L'indagato, che corrispondeva alla descrizione fornita dai residenti, è stato quindi arrestato e portato negli uffici di polizia per le formalità. In un secondo momento emerso che il 61enne fosse destinatario di un provvedimento con cui il giudice aveva disposato l'aggravamento della misura nei suoi confronti. Dai domiciliari al carcere. Dopo l'emissione del provvedimento, però, l'uomo si era reso irreperibile per evitare, senza successo, di finire in cella.