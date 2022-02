Fermato dalla polizia mentre passeggia a Ballarò, quarantenne accusato di tre rapine in farmacia

E’ stato riconosciuto e bloccato dagli agenti mentre caminava per le strade di Ballarò: secondo loro sarebbe lui l'autore di una rapina alla farmacia di via Rabin (zona Fiera) compiuta 24 ore. La polizia ha fermato un quarantenne accusato di un colpo avvenuto martedì ma indagato anche per altri due assalti registrati in altrettante farmacie nelle ultime settimane: uno in via Cavour e uno in via Libertà. Insieme a lui ci sarebbe anche un complice ancora da rintracciare.

Le ricerche della polizia sono scattate tre giorni fa. Due uomini, uno dei quali armato di punteruolo, sono entrati nella farmacia in zona Fiera e hanno minacciato i dipendenti. Poi hanno raggiunto i registratori di cassa, ne hanno svuotati due e sono scappati facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i Falchi della squadra mobile e i poliziotti del commissariato Libertà che hanno ascoltato il racconto delle vittime realizzando un primo identikit dei due rapinatori scappati con centinaia e centinaia di euro d'incasso.

L’analisi delle immagini della videosorveglianza ha portato i sospetti degli investigatori sul quarantenne rintracciato la mattina successiva mentre passeggiava tra Albergheria e Ballarò. Sul conto dell'uomo, già “osservato speciale”, i poliziotti avrebbero trovato riscontri utili per inchiodarlo quale autore di almeno altre due rapine avvenute nelle ultime settimane. L’uomo è stato portato negli uffici della polizia in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Palermo. Indagini in corso per individuare anche il complice.