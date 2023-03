Aveva l'obbligo di soggiorno a Villabate, 21enne beccato due volte al centro commerciale a Palermo

Aveva la sorveglianza speciale e l'obbligo di dimora a Villabate ma ciononostante è stato sorpreso, due volte nella stessa giornata, a passeggiare al centro commerciale. Un ragazzo di 21 anni, G. F., è stato arrestato alla fine di febbraio dalla polizia per aver violato la doppia misura di prevenzione a cui era sottoposto.

Il giovane, sorpreso mentre camminava lungo i corridoi del centro commerciale, è stato bloccato per un controllo dagli agenti dell'Ufficio prevenzione generale. "Durante le fasi di accertamento - si legge in una nota - non ha fornito alcuna motivazione plausibile per giustificare la sua presenza in quel posto, motivo per cui è stato denunciato e ricondotto a casa".

Non contento il ventunenne, dopo aver incassato un'altra denuncia, è stato "pizzicato" nuovamente all'interno del centro commerciale dagli agenti del commissariato Brancaccio. "Considerato le circostanze - concludono dalla questura - e riscontrato che lo stesso aveva reiterato la violazione dell'obbligo, il giovane è stato tratto in arresto". Il provvedimento è stato convalidato dal gip.