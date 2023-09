Evade dai domiciliari e "sparisce" per settimane, inseguimento al Politeama: arrestato 32enne

Era evaso dai domiciliari rendendosi irreperibile per oltre due settimane quando è stato sorpreso a passeggiare per le vie del centro. La polizia ha rintracciato vicino via Libertà un ragazzo di 32 anni, residente nella zona della Noce, di cui non si avevano notizie dal 4 agosto scorso. Dopo il suo arresto, con l'accusa di essere l’autore di una rapina avvenuta alla Cala la sera del 3, era stato sottoposto dal gip alla misura cautelare che però avrebbe deciso di violare.

Alla luce degli arresti domiciliari i poliziotti erano passati dall’abitazione del giovane per controllare che effettivamente si trovasse lì. Di lui, però, non c'era traccia. Il suo nome è stato quindi diffuso a tutte le pattuglie con l'obiettivo di rintracciare il 32enne, notato ieri pomeriggio mentre passeggiava in via Simone Corleo, a pochi passi da via Archimede. Alla vista degli agenti il ragazzo ha tentato la fuga ed è stato inseguito e bloccato dai "Falchi" della squadra mobile.

La scena ha attirato l'attenzione dei passanti anche per le urla del giovane che, mentre veniva fermato, avrebbe accusato un malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato con l'ambulanza il giovane al pronto soccorso per gli esami. Dagli accertamenti non è emerso nulla di preoccupante e dunque il 32enne, che avrebbe ammesso di fare piccoli furterelli per comprarsi il crack, è stato accompagnato al Pagliarelli in attesa di nuove disposizioni.

La stessa spiegazione per la sua evasione dai domiciliari l'aveva fornita un ragazzo di 35 anni, "pizzicato" pochi giorni fa dai Falchi in vicolo della Pietà a Palazzo Reale. Non avrebbe dovuto allontanarsi da casa e invece era andato a Ballarò per consumare anche lui la sua dose. Il 35enne, dopo essere stato arrestato a metà agosto con l'accusa di essere l'autore di un furto in abitazione, era stato portato a casa sua con il divieto imposto dal giudice di muoversi da lì.

E invece al primo controllo delle forze dell’ordine anche lui non si era fatto trovare nel domicilio indicato dopo il primo arresto, di fatto rendendosi irreperibile da quel giorno. Dopo essere stato rintracciato dagli agenti di polizia e arrestato, il gip ha disposto per lui l'aggravamento della misura cautelare con la detenzione nel carcere Pagliarelli. Due storie simili, quelle dei due evasi, che trovano fondamento nell'assunzione di crack che spinge i consumatori indigenti a compiere furti e rapine per raccattare pochi euro e comprare lo stupefacente.