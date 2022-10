Scappa dalla finestra del bagno di casa prima dell'udienza, arrestato dopo una fuga di 7 giorni

Sarebbe evaso dai domiciliari e l'indomani sarebbe scappato dalla finestra del bagno mentre gli agenti di polizia lo aspettavano per portarlo in tribunale. Nei giorni successivi con un’auto rubata, sarebbe riuscito a fuggire in due diverse occasioni alle forze dell’ordine. Si sono concluse dopo una settimana le ricerche di un 38enne che è stato rintracciato venerdì scorso all’interno dell'ex scuola media Vittorio Veneto, ormai occupata da anni che si trova nella zona di viale Michelangelo, a poche decine di metri da una caserma della guardia di finanza.

Tutto inizia il 6 ottobre scorso, quando il 38enne - per il quale è in corso un procedimento insieme ad altre persone per l’occupazione abusiva della scuola - viene arrestato perché accusato di essere evaso dai domiciliari disposti dal giudice come misura cautelare per tentato furto, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Il giorno successivo, quando le volanti raggiungono "casa" sua per accompagnarlo in udienza, riesce a scappare sgattaiolando dalla finestra del bagno.

Da quel giorno si perdono le sue tracce e a tutte le pattuglie di polizia e carabinieri viene distribuita una sua foto segnaletica. Secondo quanto ricostruito, il giorno successivo - a seguito di un intervento a Villagrazia di Carini per una tentata rapina in una tabaccheria - viene intercettata un’auto rubata a bordo del quale ci sarebbe stato proprio il 38enne. Anche in quell’occasione, però, l’uomo sarebbe riuscito a scappare dopo aver speronato e messo fuori uso un’auto delle forze dell’ordine.

Meno di 24 ore dopo le pattuglie della polizia notano un’auto sospetta dalle parti di via Mongitore, a Palermo, non lontano dall’Ospedale dei Bambini. Gli agenti sembrano essere certi che ci sia proprio il 38enne a bordo della macchina, la stessa segnalata il giorno precedente per l’episodio di Villagrazia di Carini. I poliziotti lo invitano a fermarsi, si avvicinano al mezzo ma l’automobilista pigia sull’acceleratore, prova a investire il personale in divisa e riesce ad allontanarsi ancora una volta.

Da quel giorno diventa il ricercato numero uno in città e nei suoi confronti viene emesso un ordine di carcerazione. Passano i giorni, ma di lui neanche l’ombra. Gli investigatori dell’Ufficio prevenzione generale studiano un piano per trovarlo, tra appostamenti e altre attività tecniche. Un piano che, venerdì scorso, ha premiato gli sforzi. Gli agenti circondano la scuola occupata, chiudono le vie di fuga e perquisiscono tutte le abitazioni di fortuna ricavate nell'immobile di viale Michelangelo e lo trovano. Fuga terminata.

L'arrestato ha già dei precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona risalenti a una decina di anni fa, per i quali ha già scontato oltre un anno di carcere. Si trova alle strette ma, pur sapendo che non avrebbe potuto fare molto per sfuggire al proprio destino, cerca ancora una volta di opporre resistenza scagliandosi contro i poliziotti che lo stavano ammanettando (video allegato). Un tentativo sfumato nonostante l’intervento di altri occupanti abusivi che lo avrebbero aiutato ostacolando l’intervento della polizia.

Questa mattina si è svolto l’interrogatorio di garanzia durante il quale il 38enne ha ammesso le proprie responsabilità sostenendo di fronte al giudice di essersi trovato “costretto” a racimolare soldi per sopravvivere. Questo per due ragioni: ha una figlia nata prematura che si trova in ospedale, che ancora non sarebbe riuscito a vedere, e avrebbe perso il reddito di cittadinanza dopo uno degli ultimi arresti. Per i fatti accaduti a Villagrazia di Carini e in via Mongitore, l'uomo è stato denunciato, ma le indagini sono ancora in corso per stabilire se in quei due giorni fosse davvero lui alla guida dell'auto rubata.

La fuga, durata sette giorni, si è conclusa venerdì e gli è costata le accuse di evasione, tentato furto, resistenza e minacce a pubblico ufficiale e lesioni. Durante l’ultima colluttazione davanti alla scuola occupata, infatti, l’uomo avrebbe aggredito alcuni poliziotti che sono finiti in ospedale ma sono stati dimessi con pochi giorni di prognosi.